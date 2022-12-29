Довбик в екстазі: Мессі занапастив арбітра, який "убив" Україну у відборі на ЧС-2022

Ліонель Мессі "помстився" за збірну України

Нападник збірної України та "Дніпра-1" Артем Довбик після чемпіонату світу з футболу в Катарі заявив, що іспанський суддя Антоніо Матео Лаос, який працював у стиковому матчі відбору на мундіаль Уельс — Україна (1:0), не повинен обслуговувати ігри такого рівня.

Відповідний коментар форварда доступний на сайті zbirna.com. Цікаво, що лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі також розкритикував Матео Лаоса після чвертьфіналу ЧС-2022 з Нідерландами. У тому поєдинку Антоніо втратив контроль над грою, видавши величезну кількість карток футболістам. Після критики від Мессі ФІФА відправила арбітра додому.

Довбик вважає, що саме Лаос винен у тому, що збірна України не кваліфікувалася на мундіаль у Катарі. Артем упевнений, що ФІФА тепер не призначатиме іспанця на великі ігри.

"Знаєте, я часто згадую цього Лаоса. Дивився матч чемпіонату світу Аргентина — Нідерланди, бачив, як нахабно поводився суддя, і не розумів, чому йому довіряють такі важливі матчі. Треба було довести рефері до 1/4 фіналу, щоб зрозуміти, який він? Я читав, що Мессі вплинув на те, щоб іспанець заздалегідь поїхав з Катару. Гаразд, хоч так. Але нас не чули, а Мессі – почули…" — сказав Артем.

Раніше Довбик заявив, що українські футболісти підтримуватимуть ЗСУ до перемоги над окупантами.

Нагадаємо, у росії назвали перемогу збірної Аргентини на ЧС-2022 неповноцінною.