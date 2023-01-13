Воював на запеклій ділянці фронту: загинув фанат "Динамо"

Дениса Зубрійчука вбили під Соледаром

Війна продовжує забирати життя українських захисників. Зовсім недавно ми писали про смерть президента волейбольного клубу. Наразі прийшла новина про загибель футбольного вболівальника.

У боях за Соледар загинув фанат київського "Динамо" Денис Зубрійчук, відомий під позивним "Грек".

Денис був сержантом ДПСУ і воював на одній із найзапекліших ділянок фронту, повідомляє об’єднання ультрас WBC у соцмережах.

Раніше повідомлялося про загибель під Кремінною футболіста Олексія Биковського, який повертався до побратимів після успішного виконання бойового завдання.

Нагадаємо, у боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув український силач Андрій Дмитрієв.

Ми також писали, що під Бахмутом загинув відомий реабілітолог Олег Тімченко. До повномасштабного вторгнення росії фахівець тривалий час працював із футболістами київського "Динамо".

Минулої осені один із лідерів фанатського руху, уболівальник київського "Динамо", Максим Яловцов на прізвисько Регбіст трагічно загинув на фронті. Футболку із зображенням Яловцова подарував боксер Денис Берінчик своєму супернику після бою у Лондоні.