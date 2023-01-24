Російського хокеїста наздогнала карма у НХЛ (відео)

Спортсмен відмовився вдягати символіку ЛГБТ, пославшись на православ’я

Російський хокеїст ХК "Філадельфія" Іван Проворов нещодавно відмовився вдягнути светр із ЛГБТ-символікою під час спеціальної акції команди перед матчем НХЛ. Після цього у росіянина двічі жорстко поцілила шайба. У мережі назвали це божим промислом.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі Russian NHL. На кадрах видно, як у двох матчах поспіль після відмови від участі у ЛГБТ-акції у росіянина жорстко потрапляє шайба.

У матчі з "Джетс" у другому періоді гравець "Вінніпега" завдав кидка, який потрапив прямо в голову Проворову, після чого росіянин впав на лід. Хокеїст зумів піднятися й дістатися до лави запасних самостійно. А у попередньому матчі проти "Детройта" хокеїст "Ред Уінгз" влучив шайбою в ногу Івану, після чого партнер докотив росіянина, який лежав на льоду, до лави запасних.

У коментарях під відео користувачі натякнули на карму.

Раніше повідомлялося, що в Україні було ліквідовано російського хокеїста-окупанта, який вирішив не ховатися від мобілізації. Нагадаємо, в росії відмовилися від засновника putin team, який давно грає в НХЛ.