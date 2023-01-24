Ставив на місце Роналду: збірну Польщі очолив чемпіон Європи

Фернанду Сантуш спробує вивести команду на Євро-2024

Колишній головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш очолив збірну Польщі. Раніше серед претендентів на цю посаду значився Андрій Шевченко.

Сантуш став третім іноземним тренером в історії поляків після Лео Бенхаккера та Паулу Соузи.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу збірна Польщі дійшла до 1/8 фіналу, де програла Франції.

Збірна Португалії під керівництвом Сантуша у чвертьфіналі ЧС-2022 поступилася Марокко. По ходу турніру у Сантуша та лідера команди Кріштіану Роналду виник конфлікт. Роналду навіть хотів достроково покинути мундіаль.

До речі, 2016 року Фернанду Сантуш привів збірну Португалії до перемоги на чемпіонаті Європи.

Завдання пробитися на чемпіонат Європи і зараз стоїть перед португальським фахівцем. У відборі на Євро-2024 збірна Польщі зіграє в одній групі з Чехією, Молдовою, Албанією та Фарерськими островами.

Нагадаємо, що головний тренер криворізького "Кривбасу" Юрій Вернидуб отримав почесну нагороду від найпрестижнішого журналу World Soccer. Видання назвало Юрія Миколайовича "Людиною 2022 року" серед футбольних тренерів світу.