Українка виграла медаль на престижному міжнародному турнірі

Українська бігунка стала третьою на змаганнях у Польщі

Наші легкоатлети показують космічні результати на старті сезону. Напередодні українка Вікторія Ткачук виграла медаль на етапі Всесвітнього легкоатлетичного туру категорії "Gold" "ORLEN Copernicus Cup" у польському місті Торунь.

Українка показала третій час у бігу на 400 метрів. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook.

Наша спортсменка фінішувала третьою з результатом 52.52 с, пропустивши вперед чинну віцечемпіонку світу та чемпіонку Європи в естафеті Ліке Клавер із Нідерландів (51.14 с) та чешку Ладу Вондрову (51.91 с).

"Вітаємо з "бронзою" і бажаємо успіху на наступних стартах", — йдеться у повідомленні Комітету.

Раніше повідомлялося, що українська легкоатлетка Юлія Левченко у секторі для стрибків у висоту виборола "золото" на етапі Всесвітнього легкоатлетичного туру у приміщенні у Франції.

Нагадаємо, стрибунка у висоту Ірина Геращенко перемогла на турнірі зі стрибків у висоту "Beskyd Bar" у Чехії. До речі, друге місце там виборола ще одна представниця України Юлія Чумаченко.