Італія голосує за горностаїв: фанати обрали талісманів Олімпіади-2026

Тепер вибір уболівальників мають схвалити організатори Ігор

Два горностаї обрані народним голосуванням як талісмани зимової Олімпіади-2026. Ігри пройдуть у Мілані та Кортіна д’Ампеццо. Нещодавно були представлені талісмани літньої Олімпіади в Парижі.

За горностаїв, які мешкають в італійських Альпах, проголосували 53% учасників, на другому місці виявилася квітка едельвейс. Загалом у відборі взяли участь 1600 заявок.

Тепер вибір мають офіційно схвалити організатори змагань.

Едельвейси та горностаї

Дизайн талісманів вигадали студенти інституту Катандзаро. Один із горностаїв представлений у білій шубці, другий – у бурій. В описі йдеться, що "горностаям доведеться долати перешкоди, випробувавши всі спортивні дисципліни, представлені на зимових Іграх, щоб у 2026 році дістатися до олімпійських схилів і катків".

Нагадаємо, МОК заявив, що вивчить можливість допуску атлетів з росії та білорусі до Олімпіади в Парижі в 2024 році. Передбачається, що спортсмени матимуть шанс виступити у нейтральному статусі. В Україні різко проти такої позиції МОК і загрожують бойкотом Ігор. Підтримали ультиматум українців уже понад 30 країн.