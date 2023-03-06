Лише два кандидати: коли назвуть місце проведення Олімпіади-2030

Зимові Ігри хочуть прийняти Штати та Японія

Сесія Міжнародного олімпійського комітету (МОК), де буде визначено місце проведення зимових Олімпійських ігор 2030 року, пройде з 14 по 17 жовтня в Мумбаї (Індія). Раніше МОК продовжив усунення російських та білоруських спортсменів.

Про бажання прийняти та організувати у себе Олімпійські ігри 2030 року офіційно повідомляли лише два міста — Саппоро (Японія) та Солт-Лейк-Сіті (США), повідомляє "Чемпіонат".

Цікаво, що ці міста мають досвід проведення зимових Олімпіад. Саппоро прийняв Ігри 1972 року, а Солт-Лейк-Сіті організував змагання у 2002 році.

Найближчі Олімпійські ігри відбудуться влітку 2024 року у Парижі. Зимові Ігри 2026 року приймуть італійські міста Мілан та Кортіна-д’Ампеццо, а літню Олімпіаду 2028-го – Лос-Анджелес.

Нагадаємо, МОК заявив, що вивчить можливість допуску атлетів з росії та білорусі до Олімпіади в Парижі в 2024 році. Передбачається, що спортсмени матимуть шанс виступити у нейтральному статусі. В Україні різко проти такої позиції МОК і загрожують бойкотом Ігор. Підтримали ультиматум українців уже понад 30 країн.