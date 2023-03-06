Лишь два кандидата: когда назовут место проведения Олимпиады-2030

Зимние Игры хотят принять Штаты и Япония

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК), на которой будет определено место проведения зимних Олимпийских игр 2030 года, пройдет с 14 по 17 октября в Мумбаи (Индия). Ранее МОК продлил отстранение российских и белоруских спортсменов.

О желании принять и организовать у себя Олимпийские игры 2030 года официально сообщали всего два города — Саппоро (Япония) и Солт-Лейк-Сити (США), сообщает "Чемпионат".

Интересно, что эти города уже имеют опыт проведения зимних Олимпиад. Саппоро принял Игры 1972 года, а Солт-Лейк-Сити организовал соревнования в 2002 году.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут летом 2024 года в Париже. Зимние Игры в 2026 году примут итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо, а летнюю Олимпиаду 2028-го – Лос-Анджелес.

Напомним, МОК заявил, что изучит возможность допуска атлетов из россии и беларуси к Олимпиаде в Париже в 2024 году. Предполагается, что спортсмены получат шанс выступить в нейтральном статусе. В Украине резко против такой позциии МОК и грозят бойкотом Игр. Поддержали ультиматум украинцев уже более 30 стран.