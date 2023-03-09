Собака спробував прокусити м’яч під час матчу Ліги чемпіонів: смішне відео

Тварина розсмішила учасників поєдинку

Кумедний епізод стався під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ між клубами "Альянса" (Сальвадор) та "Філадельфія Юніон" (США). На кілька хвилин зустріч зупинив собака. Раніше собака врятував команду від гола на турнірі в Шотландії.

Тварина вибігла на поле у другому таймі. Пес помчав до футболістів із протилежного флангу та спробувала прокусити м’яч.

Довелося втрутитись стюардам, які винесли собаку за межі поля. Відео епізоду з’явилося у Twitter FOX Soccer.

Щодо підсумку матчу, то він завершився без голів — 0:0. 14 березня команди зустрінуться у другому поєдинку плей-офф Ліги чемпіонів Північної та Центральної Америки.

Нагадаємо, що в Європі також було зіграно поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Баварія" вибила з турніру клуб Ліонеля Мессі. А "Мілан" уперше за десять років пробився до чвертьфіналу турніру.

Тим часом суперкомп’ютер вирахував переможця Ліги Європи. Трофей має виграти клуб, за який виступає українець. А от в успіх донецького "Шахтаря" "залізяка" не вірить.