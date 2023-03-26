Вперше в історії! Українські каратисти виграли Євро (відео)

Українські каратисти — найкращі в Європі

У неділю, 26 березня, чоловіча збірна України з карате здобула золоту медаль у командних змаганнях з куміте на чемпіонаті Європи у Гвадалахарі (Іспанія). Напередодні наші спортсмени виграли три медалі в індивідуальних змаганнях.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України у Telegram. Це був перший фінал історії виступів нашої команди на континентальних першостях.

Підопічні Миколи Сіраковського, поступаючись 0:2 у фіналі проти Франції, зуміли відігратися, а капітан команди Станіслав Горуна поставив золоту крапку (3:2). Разом з нашим досвідченим каратистом нову сторінку в історію вписали, ставши чемпіонами Європи, Валерій Чеботар, Різван Талібов, Андрій Заплитний, Андрій Торошанко, Валерій Сонних та Костянтин Цимбал.

До речі, це п’ята нагорода для чоловічої команди куміте не Євро. Раніше українці чотири рази брали "бронзу".

Раніше повідомлялося, що українські каратисти виграли дві медалі на етапі юнацької ліги карате 1 в ОАЕ.

Нагадаємо, дві українські каратистки були визнані найкращими у своїх вагових категоріях.