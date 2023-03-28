Ротань випустив на матч з Англією футболіста, який важко перехворів на коронавірус

Гравець вийшов у стартовому складі

Захисник "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко переніс важку форму коронавірусу. Проте гравець вийшов у стартовому складі у матчі відбору Євро-2024 проти Англії (0:2).

Про це повідомив коментатор Віктор Вацко в ефірі Вацко Live на YouTube. Він зазначив, що Миколенко тяжко переніс хворобу.

"Миколенко дуже важко відновлюється після ковіда. Він ще не повернувся в основу "Евертона". Важко перехворів Миколенко, не вигадуйте, що Дайч має щось проти нього. Перехворіла людина на ковід. Це стовідсоткова інформація. Вважайте, інсайд", — заявив Вацко.

Миколенко відіграв з Англією 61 хвилину, після чого виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Руслан Ротань замінив його. Замість гравця "Евертона" на поле вийшов Едуард Соболь із "Страсбурга".

Раніше "Евертон" повідомляв про хворобу Віталія, але не уточнював, про яку саме йдеться.

Після матчу на "Уемблі" збірна Англії очолила кваліфікаційну групу. Раніше Мирон Маркевич розкритикував гру збірної України проти англійців, наголосивши на безхарактерності гравців.