Де Циганков? Ротань здивував стартовим складом на матч Англія – Україна

Тренери назвали основних гравців на матч

У неділю, 26 березня, збірна України проведе свій перший матч у 2023 році. У рамках поєдинку 2-го туру кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2024 Жовто-сині зіграють у гостях проти Англії.

Напередодні стали відомі стартові склади команд. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Примітно, що до стартового листа нашої команди не потрапив Віктор Циганков, який провів блискучий відрізок у чемпіонаті Іспанії.

Склади команд:

Англія : Пікфорд, Уокер, Стоунз, Магвайр, Чілуелл, Райс, Хендерсон, Беллінгем, Меддісон, Сака, Кейн

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Сваток, Караваєв, Степаненко, Зінченко, Судаков, Мудрик, Маліновський, Яремчук

Нагадаємо, збірні України та Англії виступають у відбірковій групі С разом із командами Італії, Мальти та Північної Македонії. Кожна команда зіграє одна з одною по два матчі — вдома і на виїзді, після чого два найкращі колективи проб’ються у фінальну частину Євро-2024 у Німеччині. Ще три місця на ЧЄ-2024 будуть розіграні у плей-офф Ліги націй.

Раніше повідомлялося, що в.о. головного тренера збірної України Руслан Ротань прибрав двох гравців із заявки на матч з англійцями.