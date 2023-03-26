Где Цыганков? Ротань удивил стартовым составом на матч Англия - Украина

Тренеры назвали основных игроков на матч

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины проведет свой первый матч в 2023 году. В рамках поединка 2-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы-2024 Желто-синие сыграют в гостях против Англии.

Накануне стали известны стартовые составы команд. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Примечательно, что в стартовый лист нашей команды не попал Виктор Цыганков, который провел блестящий отрезок в чемпионате Испании.

Составы команд:

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магвайр, Чилуэлл, Райс, Хендерсон, Беллингем, Мэддисон, Сака, Кейн

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Караваев, Степаненко, Зинченко, Судаков, Мудрик, Малиновский, Яремчук

Напомним, сборные Украины и Англии выступают в отборочной группе С вместе с командами Италии, Мальты и Северной Македонии. Каждая команда сыграет друг с другом по два матча — дома и на выезде, после чего два лучших коллектива пробьются в финальную часть Евро-2024 в Германии. Еще три места на ЧЕ-2024 будут разыграны в плей-офф Лиги наций.

Ранее сообщалось, что и.о. главного тренера сборной Украины Руслан Ротань убрал двух игроков из заявки на матч с англичанами.