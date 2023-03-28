Ротань выпустил на матч с Англией тяжело переболевшего футболиста

Игрок вышел в стартовом составе

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко перенес тяжелую форму коронавируса. Тем не менее игрок вышел в стартовом составе в матче отбора Евро-2024 против Англии (0:2).

Об этом сообщил комментатор Виктор Вацко в эфире Вацко Live на YouTube. Он отметил, что Миколенко тяжело перенес болезнь.

"Миколенко очень тяжело восстанавливается после ковида. Он еще не вернулся в основу "Эвертона". Тяжело переболел Миколенко, не выдумывайте, что Дайч имеет что-то против него. Переболел человек ковидом. Это стопроцентная информация. Считайте, инсайд", — заявил Вацко.

Миколенко отыграл с Англией 61 минуту, после чего исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань заменил его. Вместо игрока "Эвертона" на поле вышел Эдуард Соболь из "Страсбурга".

Ранее "Эвертон" сообщал о болезни Виталия, но не уточнял, о какой именно идет речь.

После матча на "Уэмбли" сборная Англии возглавила квалификационную группу. Ранее Мирон Маркевич жестко раскритиковал игру сборной Украины против англичан, отметив бесхарактерность игроков.