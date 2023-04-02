Грандіозний успіх! Українські боксери виграли міжнародний турнір (відео)

Наші боксери вибороли 13 нагород

У Каунасі (Литва) неймовірним успіхом збірної України завершився 27-й щорічний міжнародний турнір із боксу імені Шоцикаса. До речі, українські боксери бойкотують чемпіонат світу під егідою проросійської Міжнародної асоціації боксу (IBA), яка допустила представників країн-агресорів на турніри без жодних обмежень.

Українці посіли перше загальнокомандне місце на турнірі у Литві. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України у Facebook.

На рахунку нашої команди з 16 боксерів 13 нагород: 6 золотих, 2 срібні та 5 бронзових. Найкращим боксером турніру був визнаний срібний призер Олімпійських ігор-2020, "Полтавський танк" Олександр Хижняк, який переміг у фіналі Жанібека Картбаєва з Казахстану.

Крім того, перспективний український боксер Юрій Захарєєв виграв "золото", перемігши у фіналі поляка Сезара Знамієча.

"Золото" : Айдер Абдураімов (57 кг), Данило Заморило (63,5 кг), Віктор Петров (67 кг), Юрій Захарєєв (71 кг), Олександр Хижняк (80 кг), Аркадій Карцан (92 кг)

: Айдер Абдураімов (57 кг), Данило Заморило (63,5 кг), Віктор Петров (67 кг), Юрій Захарєєв (71 кг), Олександр Хижняк (80 кг), Аркадій Карцан (92 кг) "Срібло" : Дмитро Замотаєв (51 кг) – капітан команди, Раїса Піскун (75 кг)

: Дмитро Замотаєв (51 кг) – капітан команди, Раїса Піскун (75 кг) "Бронза" : Ельмір Набієв (54 кг), Олег Чулячєєв (57 кг), Тарас Бондарчук (57 кг), Богдан Толмачов (86 кг), Кирило Стоянчів (+92 кг)

Нагадаємо, через згубний вплив IBA на бокс Міжнародний олімпійський комітет (МОК) проводитиме власну кваліфікацію на Ігри у Парижі. У майбутньому МОК може відмовитися від олімпійського боксерського турніру.

Раніше IBA заборонила використати українцям національну символіку на юніорському ЧС, через що частина нашої команди бойкотувала турнір. Пізніше заборону було знято, а Асоціація заборонила назву "Україна" на змаганнях.