Грандиозный успех! Украинские боксеры выиграли международный турнир (видео)

Наши боксеры завоевали 13 наград

В Каунасе (Литва) невероятным успехом сборной Украины завершился 27-й ежегодный международный турнир по боксу имени Шоцикаса. К слову, украинские боксеры бойкотируют чемпионат мира под эгидой пророссийской Международной ассоциации бокса (IBA), которая допустила представителей стран-агрессоров на турниры без каких-либо ограничений.

Украинцы заняли первое общекомандное место на турнире в Литве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины в Facebook.

На счету нашей команды из 16 боксеров 13 наград: 6 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых. Лучшим боксером турнира был признан серебряный призер Олимпийских игр-2020, "Полтавский танк" Александр Хижняк, победивший в финале Жанибека Картбаева из Казахстана.

Кроме того, перспективный украинский боксер Юрий Захареев выиграл "золото", победив в финале поляка Сезара Знамиеча.

"Золото" : Айдер Абдураимов (57 кг), Даниил Заморило (63,5 кг), Виктор Петров (67 кг), Юрий Захареев (71 кг), Александр Хижняк (80 кг), Аркадий Карцан (92 кг)

: Айдер Абдураимов (57 кг), Даниил Заморило (63,5 кг), Виктор Петров (67 кг), Юрий Захареев (71 кг), Александр Хижняк (80 кг), Аркадий Карцан (92 кг) "Серебро" : Дмитрий Замотаев (51 кг) – капитан команды, Раиса Пискун (75 кг)

: Дмитрий Замотаев (51 кг) – капитан команды, Раиса Пискун (75 кг) "Бронза": Эльмир Набиев (54 кг), Олег Чулячеев (57 кг), Тарас Бондарчук (57 кг), Богдан Толмачев (86 кг), Кирилл Стоянчив (+92 кг)

Напомним, из-за пагубного влияния IBA на бокс Международный олимпийский комитет (МОК) будет проводить собственную квалификацию на Игры в Париже. В будущем МОК может отказаться от олимпийского боксерского турнира.

Ранее IBA запретила использовать украинцам национальную символику на юниорском ЧМ, из-за чего часть нашей команды бойкотировала турнир. Позднее запрет был снят, а Ассоциация запретила название "Украина" на соревнованиях.