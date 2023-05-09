"Знаєте, навіть добре": глава російської художньої гімнастики зраділа санкціям проти рф
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Пропутинська функціонерка задоволена наслідками
Глава всеросійської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер висловила задоволення санкціям проти рф, де давно виношують плани провести альтернативну Олімпіаду.
Про це вона заявила в інтерв’ю "Матчу ТВ". На її думку, це посилює зростання рівня змагань в країні-агресорі.
"Знаєте, навіть добре, що в нас зараз санкції. Раніше були Кубки світу, а зараз це Кубки найсильніших. На Кубках світу могли виступати дві дівчинки від країни, а на Кубку Найсильніших виступає дуже багато гімнасток — від регіонів, від клубів", – вважає Вінер.
Пропутинська функціонерка додала, що раніше могли виступати дві людини, тому багато атлеток залишалися в тіні, тоді як зараз — багато змагань та відборів.
"Дівчатка не встигають їздити, змагання йде за змаганням. Ми навіть радимо брати участь не у всіх великих турнірах, щоб зберегти здоров’я і все-таки не перестаратися", — не приховує захоплення Вінер.
Раніше вона ж заявила, що Ігри країн організацій ШОС і БРІКС за своїм рівнем не поступатимуться Олімпіадам та першостям світу.
Нещодавно російська Z-гімнастка поскаржилася, що не виграла золоту медаль на Олімпіаді-2020 в Токіо через "змову суддів".