"Нас не допускають і дискримінують": в росії планують альтернативну Олімпіаду

У росії дедалі частіше звучать заклики щодо проведення альтернативних Олімпійських ігор

Російські спортсмени повинні брати участь в альтернативних Олімпійських іграх, а гімнасти почати виступати в національній лізі на кшталт НХЛ.

Про це розповіла голова Всеросійської федерації художньої гімнастики (ВФХГ) Ірина Вінер у коментарі Р-Спорт. У своїй промові вона зазначила, що російських атлетів не просто не допускають та дискримінують на міжнародній арені, а й хочуть зарахувати до бомжів.

"Потрібно знайти хороше в поганому. З одного боку, погано, що нас не допускають, що нас дискримінують, що нас хочуть зарахувати до, м’яко кажучи, бомжів. Але, з іншого боку, нам дали можливість зробити так, щоб у нас на змаганнях виступали регіони, а у нас їх 80 з гаком, тому у нас 80 з гаком прекрасних команд, і жодної заборони на це немає.

Давайте зробимо свою лігу на кшталт НХЛ, КХЛ, виступатимемо клубами та зробимо свою альтернативну Олімпіаду”, — заявила Вінер.

Раніше Вінер заявила про користь санкцій для російського спорту.

Нагадаємо, російські Z-гімнастки через роки поскаржилися на суддівство на Олімпіаді в Токіо.