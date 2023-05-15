Після святкування чемпіонства футболістів "Барселони" атакували фанати суперника (відео)

Успіх принципового суперника розлютив уболівальників

Агресивні вболівальники "Еспаньйолу" накинулися на гравців "Барселони" після того, як ті святкували завоювання чемпіонського титулу після їхнього очного матчу в чемпіонаті Іспанії.

Відео голів та огляд матчу "Еспаньйол" — "Барселона"

Як повідомляє "Телеграф", після фінального свистка футболісти гостей почали відзначати свій успіх у центрі поля. Проте фанатам господарів це не сподобалося.

Останнім вдалося прорватися на поле та прогнати гравців "Барселони" в підтрибунне приміщення у супроводі охорони. Не обійшлося без кинутих предметів, включно з кріслами.

Зазначимо, що протистояння цих клубів зі столиці Каталонії Барселони має принциповий характер, тому тріумф суперників на полі їхніх улюбленців спримаввся фанатами "Еспаньйола" ще болючіше.

Нещодавно фанати "ПСЖ" влаштували масові акції протесту біля офісу їхнього улюбленого клубу, де образили зіркового форварда команди Ліонеля Мессі.

Перед цим уболівальники лондонського "Арсеналу" доозволили собі познущатися з українського півзахисника "Челсі" Михайла Мудрика, який взимку перейшов не до їхньої команди.