"У вас є три роки, щоб виправити це": у мережі висміяли логотип ЧС-2026

Не всім сподобався дизайн емблеми ЧС-2026 з футболу

У четвер, 18 травня, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) презентувала логотип чемпіонату світу з футболу-2026. Напередодні в організації розкритикували телегігантів за низький попит на ЧС-2023 серед жінок.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА у Twitter. Презентація відбулася на спеціальному заході в Лос-Анджелесі (США), в якому взяли участь президент ФІФА Джанні Інфантіно та колишній нападник збірної Бразилії Роналдо.

Емблема Кубка світу включає зображення трофея, а також рік проведення турніру. До речі, пізніше буде представлено 16 окремих логотипів міст-господарів турніру. ЧС-2026 пройде в США, Канаді та Мексиці.

Офіційне лого ЧС-2026 з футболу

Одночасно із презентацією нового логотипу ЧС-2026 ФІФА запускає кампанію з гаслом We Are 26 ("Ми – 26"). Крім того, в офіційній назві турніру ФІФА відмовилася від повного використання року, залишивши лише цифри 26.

"Ми – 26" – це заклик до згуртування. Це момент, коли три країни та цілий континент колективно заявляють: "Ми об’єдналися, щоб вітати весь світ і провести найбільший, найкращий та інклюзивний чемпіонат світу з футболу в історії", — заявив Інфантіно.

Під постом з логотипом можна побачити багато незадоволених коментарів користувачів. Один з них пожартував, що ФІФА має три роки, щоб змінити логотип. Інші зазначили, що емблема дуже проста і в ній не вистачає кольорів.

У мережі розкритикували логотип ЧС-2026 з футболу

Раніше повідомлялося, що збірна України опустилася у рейтингу ФІФА.

Нагадаємо, ЧС-2026 стане найбільшим в історії футбольним мундіалем через збільшення кількості учасників.