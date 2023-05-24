Ще одна олімпійська федерація допустила росіян

Організація послідувала рекомендації головного олімпійського органу

Міжнародна федерація парусного спорту (World Sailing) відреагувала на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску росіян та білорусів до міжнародного спорту.

Про це повідомляє офіційний сайт World Sailing. Таким чином організація допустить представників країн-агресорів на міжнародні змагання, включаючи кваліфікацію на Олімпійські ігри в Парижі. При цьому в організації відзначили "повну підтримку вітрильної спільноти України в цей неймовірно важкий час".

У World Sailing заявили, що продовжують підтримувати керівництво МОК та Основоположні принципи олімпізму в Олімпійській хартії, а також ключові принципи недискримінації спортсменів та поділу спорту та політики. Федерація планує допустити росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі без прапора та гімну.

Нагадаємо, ще до рекомендацій МОК про повернення росіян у світовий спорт оголосила Міжнародна федерація фехтування. На це збірна України відразу відповіла бойкотом усіх змагань за участю представників країн-агресорів.

Крім того, у світовий спорт повернулися російські та білоруські дзюдоїсти, через що українці пропустили чемпіонат світу.