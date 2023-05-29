Клуб Зінченка оскандалився вітанням з днем народження росіянина Аршавіна. Згодом повідомлення видалили

Команда українського футболіста потрапила в скандал

Лондонський "Арсенал" українського футболіста Олександра Зінченка, який вдруге стане татом, оскандалився привітанням з днем народження свого російського ексгравця Андрія Аршавіна, який підтримує війну рф проти України.

Англійський клуб привітав свого колишнього нападника в Twitter. Також він опублікував відео матчу "Канонірів" проти "Ліверпуля" в 2009 році, коли Аршавін забив чотири голи. Згодом твіт видалили.

"Бажаємо тобі чудового дня, Андрію", — йшлося в привітанні.

Українські користувачі розгнівалися постом "Арсеналу", нагадавши, що в одному з інтерв’ю Аршавін зізнався, що в разі отримання повістки вирушить на війну.

"Бажати чудового дня людині, яка підтримує війну і не проти туди поїхати вбивати безневинних людей. Гарна робота, "Арсенал"", — написав один із користувачів.

"Бажаємо тобі чудового дня, Андрію! Ще одного, в який ти мовчки спостерігаєш, як твоя терористична країна бомбить українських дітей", — зазначив інший коментатор, додавши також відео нової ракетної атаки на Київ 29 травня, від якого намагаються сховатися діти.

Нагадаємо, що Зінченко не потрапив до заявки збірної України на червневі матчі відбору на Євро-2024 через травму.

Повідомлялося, що український футболіст "Арсеналу" із дружиною Владою "засвітили" дорогі обручки.