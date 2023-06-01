"Ангели спорту": Гутцайт назвав нову кількість загиблих українських атлетів за час повномасштабної війни

Вони прославляли Україну на весь світ

Міністр молоді та спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт, якого нещодавно присоромила перша олімпійська чемпіонка України, повідомив оновлену кількість українських спортсменів, які загинули під час повномасштабного вторгнення росії.

На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що своє життя втратили 300 атлетів. Чиновник нагадав, що вони виборювали перемоги на змаганнях і прославляли Україну на весь світ.

"Триста Ангелів спорту. З першими сиренами вони змінили спортивну форму на піксель, взяли зброю та пішли захищати Україну від окупантів", — зазначив Гутцайт.

За словами міністра молоді та спорту, серед загиблих атлетів були як досвідчені, так і зовсім юні, які відзначалися талантом, мужністю та сміливістю.

"Вони віддали життя, щоб лунав український гімн та майорів український прапор. Удома, на Майдані Незалежності, на спортивних змаганнях… Триста Ангелів спорту. Вічна слава Героям", — резюмував Гутцайт.

Нещодавно на фронті загинув майстер спорту України з боксу, член національної команди Олександр Онищенко. Перед цим стало відомо про загибель на війні воїна-боксера Юрія Боженка.

Раніше повідомлялося, що український велоатлет Костянтин Денека загинув на фронті, захищаючи місто-фортецю Бахмут. Крім того, багаторазовий чемпіон України з туризму Віктор Боржієвський віддав життя за Батьківщину.

Нагадаємо, в боях за незалежну Україну загинув 19-річний хокеїст Олександр Колонюк. Спортсмен служив у лавах батальйону "Айдар" Збройних сил України.