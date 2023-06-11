Любиш кататися, люби: російських і білоруських ковзанярів ізолювали вдома

Відсторонення спортсменів залишається в силі

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) продовжив відсторонення російських і білоруських атлетів від змагань. Раніше російського тренера з фігурного катання Етері Тутберідзе не включили до списку номінантів на премію ISU Skating Awards.

Про це повідомляє офіційний сайт організації. Остання висловила підтримку Федерації ковзанярського спорту України, чиїм представникам надає фінансову допомогу.

"ISU знову заявляє про своє співчуття і солідарність з усіма, хто постраждав від війни в Україні. ISU рішуче засуджує російське вторгнення в Україну", — йдеться в заяві.

Наголошується, що Рада ISU продовжить вивчати варіанти участі росіян і білорусів у міжнародних змаганнях.

Раніше Угорщина відмовилася від проведення чемпіонату Європи через війну в Україні.

Нагадаємо, що МОК рекомендував федераціям допускати представників країн-агресорів до міжнародних змагань під нейтральним прапором та з низкою обмежень. Через це українська влада ухвалила рішення про бойкот таких змагань.