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Ребров оголосив склад на перший матч збірної України під своїм керівництвом

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
Дата публікації
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Ребров визначився із заявкою на гру Новина оновлена 12 червня 2023, 13:32
Ребров визначився із заявкою на гру. Фото УАФ

Зі списку випали четверо футболістів

Збірна України оголосила остаточну заявку на першу гру під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва, в якій та зустрінеться з командою Німеччини.

Про це повідомляє сайт УАФ. Серед викликаних на червневі поєдинки футболістів у списку не виявилося захисника Сергія Кривцова, півзахисників Віталія Буяльського та Владислава Кочергіна, а також нападника Назарія Русина.

Тренування збірної України в Німеччині

Повна заявка збірної України на матч із Німеччиною:

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін.

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Валерій Бондар, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Данило Ігнатенко, 15. Віктор Циганков, 19. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков.

Нападники: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик.

Матч Німеччина – Україна відбудеться в німецькому Бремені, початок поєдинку – о 19:00 за київським часом. Ця зустріч буде доступна для перегляду на кількох платформах. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Німеччина — Україна.

До речі, німці напевно викладатимуться в цій "дуелі" на повну, адже вони грають удома, а гра з Україною для них стане 1000-ю в історії. Також відома заявка збірної Німеччини на матч.

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