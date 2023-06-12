Ребров оголосив склад на перший матч збірної України під своїм керівництвом

Зі списку випали четверо футболістів

Збірна України оголосила остаточну заявку на першу гру під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва, в якій та зустрінеться з командою Німеччини.

Про це повідомляє сайт УАФ. Серед викликаних на червневі поєдинки футболістів у списку не виявилося захисника Сергія Кривцова, півзахисників Віталія Буяльського та Владислава Кочергіна, а також нападника Назарія Русина.

Тренування збірної України в Німеччині

Повна заявка збірної України на матч із Німеччиною:

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін.

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Валерій Бондар, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Данило Ігнатенко, 15. Віктор Циганков, 19. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков.

Нападники: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик.

Матч Німеччина – Україна відбудеться в німецькому Бремені, початок поєдинку – о 19:00 за київським часом. Ця зустріч буде доступна для перегляду на кількох платформах. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Німеччина — Україна.

До речі, німці напевно викладатимуться в цій "дуелі" на повну, адже вони грають удома, а гра з Україною для них стане 1000-ю в історії. Також відома заявка збірної Німеччини на матч.