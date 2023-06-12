Ребров объявил состав на первый матч сборной Украины под своим руководством

Из списка выпали четверо футболистов

Сборная Украины объявила окончательную заявку на первую игру под руководством нового главного тренера Сергея Реброва, в которой она встретится с командой Германии.

Об этом сообщает сайт УАФ. Среди вызванных на июньские поединки футболистов в списке не оказалось защитника Сергея Кривцова, полузащитников Виталия Буяльского и Владислава Кочергина, а также нападающего Назария Русина.

Тренировка сборной Украины в Германии

Полная заявка сборной Украины на матч с Германией:

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Валерий Бондарь, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 17. Ефим Конопля, 18. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Даниил Игнатенко, 15. Виктор Цыганков, 19. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков, 21. Георгий Судаков.

Нападающие: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик.

Матч Германия — Украина состоится в немецком Бремене, начало поединка — в 19:00 по киевскому времени. Эта встреча будет доступна для просмотра на нескольких платформах. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Украина.

К слову, немцы наверняка будут выкладываться в этой "дуэли" на полную, ведь они играют дома, а игра с Украиной для них станет 1000-й в истории. Также известна заявка сборной Германии на матч.