Мінспорту створило план дій для протидії поверненню росіян до змагань: оцініть, як спрацювало

План містить 14 пунктів

Міністерство молоді та спорту України створило робочу групу і план дій для того, щоб протидіяти поверненню російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання після того, як МОК рекомендував федераціям допускати представників країн-агресорів до турнірів під нейтральним прапором та з низкою обмежень.

Про це повідомляє Tribuna.com. Портал поділився цим планом із 14 пунктів після звернення до цього відомства з офіційним запитом і проханням поділитися ним.

Згідно з сайтом відомства, в робочу групу з координації дій, спрямованих на недопуск представників росії і Білорусі до участі у міжнародних спортивних змаганнях створено 5 квітня 2023 року. До неї увійшли 24 людини.

14 пунктів плану дій від Мінспорту:

1. Підготовка та постійне оновлення списків спорстменів та та тренерів, які входять до мілітарних формувань.

2. Підготовка списків посадових осіб державних органів росії, які перебувають на керівних посадах в місцевих чи міжнародних федераціях.

3. Моніторинг проведення міжнародними федераціями засідань, де можуть допустити росіян/білорусів.

4. Консультації з Мінфінансів України щодо відшкодування витрат українським атлетам у разі скасування змагань за участю росіян і білорусів.

5. Моніторинг інфопростору щодо висловлювань спортсменів на підтримку військової агресії.

6. Формування бази даних щодо порушення спортсменами умов нейтральності. А також направляти про це інформацію у відповідні федерації, комісії МОК, організаторам та спонсорам змагань.

7. Формування бази даних зруйнованої спортивної інфраструктури України.

8. Направляти національним федераціям інформацію щодо порушення умов нейтральності представникам росії та Білорусі.

9. Своєчасно ініціювати запровадження персональних санкції до представників рф та рб, пов'язаних зі спортом.

10. Формувати коаліції з федераціями країнам-партнерів для недопуску росіян, направляти в міжнародні федерації звернення не брати участь у міжнародних змаганнях, де виступають росіяни, ініціювати, у разі необхідності, проведення альтернативних змагань та залучати до участі в них якомога більше федерацій. Також федерації зобов'язані проводити на міжнародному рівні роботу щодо переобрання проросійськи налаштованих президентів міжнародних федерацій.

11. Якщо українські збірні не виступають, а є представнии росії, то делегувати представників України для спостереження дотримання умов нейтральності.

12. Моніторити дотримання вимог антидопінгового кодексу до спортсменів РФ і РБ.

13. Інформувати суспільство через медіа, соціальні мережі про заходи, які здійснює мінмолодьспорт за участю НОК та спортивної громадськості в питаннях відсторонення спорстменів рф та рб.

14. Національним федераціям направляти листи міжнародним федераціям щодо трактування Рекомендацій МОК з урахуванням специфіки видів спорту.

Після рекомендацій МОК про допуск росіян і білорусів до міжнародних змагань у нейтральному статусі українська влада у відповідь заборонила нашим спортсменам їхати на змагання, де виступають представники країн-агресорів.

Пізніше президент Асоціації літніх Олімпійських міжнародних федерацій Франческо Річчі Бітті зазначив, що атлетам із країн-агресорів не потрібно буде засуджувати війну проти України, щоб отримати допуск до змагань. Нагадаємо, що раніше в МОК заявляли, що роблять усе можливе, щоб повернути представників країн-агресорів у світовий спорт.