Відразу три плавці здобули "срібло" на чемпіонаті світу: унікальний момент у спорті (відео)

Неймовірний момент стався на ЧС-2023 з плавання

На чемпіонаті світу з водних видів спорту у Фукуоці (Японія) стався незвичайний заплив на дистанції 100 м брасом. Напередодні дворазовий олімпійський чемпіон з плавання з рф Денис Панкратов розкритикував Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

Відразу три плавці стали срібними призерами у цій дисципліні. Про це повідомляє worldaquatics.

Італієць Ніколо Мартіненгі, нідерландець Арно Каммінга та американець Нік Фінк посіли друге місце, показавши однаковий результат – 58,72 секунди. Перемогу у запливі здобув китаєць Цінь Хайян із результатом 57,69 с. Через чотирьох призерів "бронзу" ніхто не отримав.

Відео запливу стало хітом у мережі.

"Це було справжнє божевілля. Перед запливом я думав, що двоє можуть показати однаковий час, але й не уявляв, що одна медаль може дістатися відразу трьом. Це неймовірно", — сказав Мартіненгі.

"Я побачив своє ім’я, а потім реакцію всіх інших, і подумав: "Почекайте, в чому справа? Я показав однаковий час з Арно? Чудово. І Ніколо також святкує? Нічого собі!"

Тож я не відразу зрозумів, що сталося. Ці хлопці чудові, і той факт, що ми всі припливли одночасно, показує, наскільки серйозною є конкуренція у брасі”, – зазначив Фінк.

Раніше повідомлялося, що російська чемпіонка втекла до Франції.

Нагадаємо, російська плавчиха спробувала обійти міжнародні санкції, заявившись за команду Сирії без зміни громадянства.