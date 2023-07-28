У росії вважають, що росіянка мала проходити українку, попри поразку

На чемпіонаті світу з фехтування у Мілані (Італія) стався скандал. Українка Ольга Харлан після перемоги над росіянкою Анною Смірновою відмовилася тиснути руку суперниці, виставивши перед собою шаблю.

У рф через дії українки та суддів, які відхилили протест російської сторони, почалася справжня істерика. Наприклад, колишній воротар "Спартака" та збірної СРСР Анзор Кавазашвілі у коментарі "Матч ТВ" заявив, що Харлан нібито могла вбити Смірнову.

"Смірнова простягає руку і бачить перед собою шаблю… Хіба так можна? Смірнова вчинила абсолютно правильно. Зброєю цією можна і вбити. Ми давно знаємо, що у нас відносини із МОК не склалися. А ми поводимося так, що нічого не помічаємо. Нам забороняють використовувати прапор та гімн. Тепер почали змушувати підписувати якісь папери проти країни", — заявив Кавазашвілі.

Дворазова олімпійська чемпіонка Яна Єгорян (фехтування на шаблях) вважає, що росіянка Смірнова мала проходити Харлан, адже українку дискваліфікували.

"Якщо Олю дискваліфікували, то наступного раунду мала проходити наша спортсменка. Але в результаті, мабуть, зробили так, щоб ні нашим, ні вашим", — цитує Єгорян ТАСС.

Дворазовий олімпійський чемпіон з фехтування (командна шабля) Марк Ракита заявив, що Харлан не має "елементарної культури".

"Це відсутність елементарної культури, на мій погляд. Я не беру політичну сторону питання. Якщо вже вона така розумна, треба було відмовитися зустрічатися. Вона не відмовилася.

Харлан — чемпіонка світу, велика спортсменка. Вона набагато сильніша, ніж наша дівчинка. Рівень культури у неї не відповідає спортивному рівню", — цитує Марка "СЕ".

Голова комітету Держдуми з фізичної культури й спорту Дмитро Свищев у коментарі ТАСС заявив про "кричущу поведінку" українки, а також закликав жорстко її покарати.

"Це кричуща поведінка щодо нашої спортсменки. Така поведінка просто неприйнятна. Мабуть, Харлан боїться чи ще щось, якщо взагалі ставиться з негативом — навіщо вийшла на поєдинок? FIE має ухвалити жорстке рішення", — сказав Свищев.

Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан на 60 днів. Українська сторона подаватиме протест на це рішення, щоб Ольга зуміла вступити на ЧС-2023 у командній шаблі.

Раніше повідомлялося, що українська влада назвала поведінку росіянки Смірнової на турнірі "провокацією".