"У той час по-іншому не можна було": відомий російський футболіст "віджимав" телефони

Гравець не покаявся в тому, що робив

Російський футболіст, захисник та капітан красноярського "Єнісею" Валерій Кічин розповів про своє кримінальне минуле. Нещодавно з рф втік бразильський футболіст, після чого його оголосили в розшук.

Відповідний коментар Кічина доступний на Sports.ru. Кічин народився і провів дитинство в Киргизії (футболіст має друге громадянство та виступає за збірну цієї країни, — Ред.). Валерій розповів, як вечорами "віджимав" телефони.

"У моєму колі були хлопці, пов’язані з криміналом. Черпав все у них. Мені було років 15-16. Захотілося грошей – віджав, продав. З першого телефону купив солодощів, щоб зіпсувати зуби, і сходив до комп’ютерного клубу.

Один раз спробував — вийшло, далі пішло. Намагався все робити увечері, щоб не запам’ятали", — розповів Кічин.

Валерій додав, що перестав займатися криміналом лише після того, як переїхав із "поганого" району. Футболіст зазначив, що чинив неправильно, але нічого б не змінював у своїй поведінці.

"У той час по-іншому було не можна: не ти, так тебе. З вовками жити — по-вовчому вити. Викручувався. Зараз розумію, що вчинив неправильно. Але, якби ще раз довелося так прожити, вчинив би так само", — заявив Валерій.

30-річний Кічин виступає за національну збірну Киргизії з 2011 року. У 2013 році він розпочав кар’єру у російських клубах.

У мережі зазначили, що футболіст продовжує жити "за поняттями" і досі не усвідомив, що чинив погано.

Раніше повідомлялося, що фанати грецького "Аріса" ображали футболістів "Динамо". Це сталося у матчі 3-кваліфікаційного раунду Ліги конференцій (0:1).