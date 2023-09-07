Російську спортсменку придавив кінь

Інцидент стався у Краснодарському краї

Молода спортсменка, член збірної рф з кінного спорту потрапила в реанімацію після того, як її придавив кінь на тренуванні. До речі, у 2021 році чемпіон росії потрапив у реанімацію після зустрічі з конем.

Про це повідомили у прокуратурі Краснодарського краю, передає ТАСС. За інформацією джерела, 16-річна вершниця з дитинства займалася кінним спортом. Російська прокуратура перевіряє, чи були дотримані правила техніки безпеки при організації занять. Додамо, що постраждала непритомною опинилася в районній реанімації, загроза життю спортсменки зберігається.

"Попередньо встановлено, що 7 вересня близько 9:30 на заняттях у кінно-спортивній школі у станиці Староніжнестебліївської Червоноармійського району 16-річну студентку профільного технікуму Курганінська придавив кінь.

Дівчинка з дитинства займається кінним спортом, член збірної Росії з кінного спорту. Бригадою швидкої медичної допомоги непритомна доставлена до реанімаційного відділення Червоноармійської центральної районної лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні російську експедицію в Тихому океані атакували акули. До цього акула напала на росіянина в Єгипті.