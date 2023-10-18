"Німці відмовили": російському весляру не видали човен на чемпіонаті світу

Курйозний випадок стався на турнірі у Сербії

Російський весляр Олександр В’язовкін виступав на чемпіонаті світу в Белграді (Сербія) на італійському човні Filippi, хоча просив у організаторів човен фірми Empacher. Нещодавно українські веслярі проявили характер на ЧС-2023.

Про це розповів президент Федерації гребного спорту росії Олексій Свірін, передає ТАСС. За інформацією джерела, німецька фірма відмовилася надавати човен російському весляру.

"На чемпіонаті світу в Сербії ми виступали на човнах, які нам надали виробники на час змагань. І тоді виникли проблеми в Олександра В’язовкіна, який у росії тренується і виступає на човні німецької фірми Empacher.

Ми з німецькою стороною вели тривалі переговори, але німці в останній момент відмовилися нам надавати човен, і спортсмену довелося виступати на італійському човні Filippi, який має свої індивідуальні особливості, до яких неможливо адаптуватися в стислий термін.

І це не могло не позначитися на кінцевому результаті”, – сказав Свірін.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) припинив членство Олімпійського комітету росії (ОКР). У рф вважають, що МОК робить все, щоб атлети тікали з росії.