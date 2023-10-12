"Спортсмени почнуть тікати з росії": в рф істерять після рішення МОК

У росії вважають рішення МОК несправедливим

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) призупинив членство Олімпійського комітету росії (ОКР), що викликало істерику в рф.

Депутат Держдуми рф та олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова у коментарі для sport24.ru пов’язала рішення МОК з політичним тиском від Заходу.

"Нейтральний статус вони прибрати не можуть. Вони задовольнили політичний тиск з боку країн Заходу, в тому числі України. Нас вже офіційно вводять у нейтральний статус. Чекають, коли наші спортсмени почнуть тікати з росії лише заради Олімпіади", — заявила Журова.

Ексглава ОКР Леонід Тягачов вважає рішення МОК нелюдським, адже "загине" ціла плеяда російських спортсменів.

"Мені особисто від усього, що відбувається, не спиться і не працюється. За нашими спинами стоять спортсмени, яким тепер доведеться чекати років вісім чи навіть більше. Ціла плеяда чудових атлетів гинуть у такому разі, не можу з цим змиритися", — цитує Тягачова Р-Спорт.

Колишній боксер, депутат Держдуми рф Микола Валуєв просто послав МОК.

"Логічно. І прогнозовано. І чорт із цим МОК", — цитує Валуєва "СЕ".

Раніше повідомлялося, що рф збирається позиватися до МОК. Напередодні головний спортивний орган світу заборонив проросійській організації брати участь в Олімпіаді у Парижі.