Трьох гравців збірної відсторонено перед вирішальним матчем відбору на Євро-2024 через похід у нічний клуб

У збірній Чехії пролунав великий скандал

Одразу троє футболістів збірної Чехії порушили режим перед важливою грою кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти Молдови (20 листопада). До речі, цього дня національна команда України зіграє з Італією.

Про скандал у збірній Чехії повідомляє пресслужба національної команди у Twitter. Порушниками виявилися Якуб Брабець ("Аріс"), Володимир Цоуфал ("Вест Гем") та Ян Кухта ("Спарта").

"Три гравці національної команди в суботу ввечері фундаментально порушили внутрішні правила збірної. Якуб Брабець, Володимир Цоуфал і Ян Кухта залишили розташування національної команди за рішенням тренерського штабу. Воно набуло чинності негайно", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Sport.cz, дані футболісти пішли до нічного клубу в Оломоуці, де перебували до ранку. За словами очевидців, гравці вживали алкоголь.

Для виходу на Євро-2024 збірній Чехії необхідно не програти Молдові.

Додамо, збірній України потрібна лише перемога у матчі з Італією. У першій грі з італійцями Синьо-жовті зазнали поразки з рахунком 1:2.