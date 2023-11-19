Три игрока сборной отстранены перед решающим матчем отбора на Евро-2024 из-за похода в ночной клуб

В сборной Чехии прогремел большой скандал

Сразу трое футболистов сборной Чехии нарушили режим перед важнейшей игрой квалификации на чемпионат Европы-2024 против Молдовы (20 ноября). К слову, в этот день национальная команда Украины сыграет с Италией

О скандале в сборной Чехии сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter. Нарушителями оказались Якуб Брабец ("Арис"), Владимир Цоуфал ("Вест Хэм") и Ян Кухта ("Спарта").

"Три игрока национальной команды в субботу вечером фундаментально нарушили внутренние правила сборной. Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта покинули расположение национальной команды по решению тренерского штаба. Оно вступило в силу незамедлительно", – сказано в сообщении.

По информации Sport.cz, данные футболисты пошли в ночной клуб в Оломоуце, где находились до утра. По словам очевидцев, игроки употребляли алкоголь.

Для выхода на Евро-2024 сборной Чехии необходимо не проиграть Молдове.

Добавим, сборной Украины необходима только победа в матче с Италией. В первой игре с итальянцами Сине-желтые потерпели поражение со счетом 1:2.