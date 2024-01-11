"Брехня, яка шокує": Словаччина звинуватила РФ у розколюванні суспільства

Російські ЗМІ знову обдурили читачів

Федерація хокею Словаччини (ФХС) спростувала інформацію про товариські матчі зі збірною Росії, яку відсторонено від міжнародних поєдинків.

Відповідну заяву ФХС наводить пресслужба організації на своєму офіційному сайті. Словаччина заперечує будь-які переговори з Росією щодо гри.

"Спростовуємо інформацію про плани провести один чи кілька товариських матчів проти Росії в рамках підготовки до чемпіонату світу 2024 року, про що повідомили у середу російські ЗМІ.

Жодних переговорів з Федерацією хокею Росії ми не вели й не плануємо проводити товариські ігри зі збірною Росії з хокею.

Це вигадана інформація, про походження якої ми не знаємо і яка нас шокувала. Ми рішуче заперечуємо подібні спекуляції, які без необхідності розколюють поляризоване суспільство ще сильніше", — йдеться у заяві ФХС.

Раніше "Матч ТВ" стверджував, що збірна Словаччини хоче зіграти з Росією один або кілька товариських матчів перед ЧС-2024, проте чекає на схвалення з боку президента країни. Крім того, у Федерації хокею Росії (ФХР) стверджували, що ведуть переговори про матч зі словаками наступного сезону.

Нагадаємо, триразовий олімпійський чемпіон з хокею, президент ФХР Владислав Третьяк заявив, що у збірної РФ відібрали золоті медалі на молодіжному чемпіонаті світу-2024, хоча команда Росії через санкції не брала участі в турнірі.