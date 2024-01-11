Російський боксер-олімпієць заарештований за здирництво "мізерної суми" грошей

Бронзовий призер ОІ, на думку прокуратури, займається вимаганням у РФ

Російський боксер, бронзовий призер Олімпійських ігор-2016 Володимир Нікітін звинувачується у здирництві 300 тисяч рублів. Злочин скоєно групою осіб.

Про це повідомляє пресслужба Сиктивкарського міського суду. Суд ув’язнив обвинуваченого під варту терміном на 1 місяць 15 діб.

Голова тренерської ради Федерації боксу Росії Едуард Кравцов назвав ситуацію абсурдною, адже сума, яку нібито вимагав боксер із групою осіб — нікчемна, а сам спортсмен має свій бізнес.

"Чесно кажучи, не особливо віриться в цю історію. Фігурують 300 тисяч рублів, це трохи бентежить. Сума нікчемна, тим більше якщо її вимагала група осіб разом із Володимиром. Схоже більше на якусь битовуху.

Він має бізнес, він також є керівником Федерації боксу Республіки Комі. Тож цифра якась зовсім смішна, тому й не віриться, що він міг її вимагати. Якийсь абсурд", — сказав Кравцов.

Додамо, що бронзова медаль Нікітіна на ОІ-2016 також викликала багато суперечок. Боксер зі скандалом у чвертьфіналі переміг ірландця Майкла Конлана. На півфінал ОІ росіянин не вийшов, але "бронзу" свою отримав.

Раніше повідомлялося, що у РФ побачили підтримку з боку Олександра Усика, який провів тренування у кольорах російського прапора. До речі, українець готується до поєдинку проти Тайсона Ф’юрі.