"Мілан" зашкварився, запросивши на гру друга Кадирова (відео)

Італійський клуб прославляв у соцмережах колишнього російського бійця ММА

"Мілан" розправився з "Ромою" (3:1) у матчі 20-го туру чемпіонату Італії з футболу сезону 2023/24. Італійський клуб нарвався на гнів уболівальників через популяризацію РФ через спорт. Подібний випадок нещодавно стався в Канаді.

Річ у тому, що "Мілан" запросив на гру колишнього чемпіона UFC із РФ Хабіба Нурмагомедова. У соцмережах Россонері назвали ексспортсмена легендарним.

Нурмагомедов зустрівся з легендою футболу Златаном Ібрагімовичем, а також звернувся до фанів "Мілана". У мережі розкритикували італійський гранд за пропаганду РФ. Річ у тім, що Нурмагомедов пов’язаний з главою Чечні Рамзаном Кадировим. Один із користувачів попросив міланський клуб спитати думку про це фото у легендарного футболіста Андрія Шевченка. Також Россонері розкритикували за пропаганду війни, адже Нурмагомедов мовчить про агресію РФ в Україні.

У мережі розкритикували Мілан за запрошення Нурмагомедова на матч в Італії

Додамо, що "Мілан" переміг "Рому" і продовжує посідати третє місце у турнірній таблиці Серії А.

Найкращі моменти матчу "Мілан" — "Рома"

Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко потрапив під жорстку критику в мережі через фото із Хабібом.

Нагадаємо, у залі Нурмагомедова принижують бійців ММА.