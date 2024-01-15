Колишня дружина Тимощука пояснила, чому зрадник України не втече з РФ

Колишнього українського футболіста ніхто не тримає у РФ

Колишня дружина помічника головного тренера "Зеніту" Анатолія Тимощука Надія Навроцька пояснила, чому її ексчоловік не залишить РФ. Напередодні американський тренер Денніс Люкенс повідомив, що Тимощук втік із Росії, проте це не підтвердилося.

Відповідний коментар ексдружини Тимощука наводить NV.ua. За словами Надії, є кілька причин, чому Анатолій не втече із РФ. По-перше, він отримує величезну зарплату, працюючи у "Зеніті". Крім того, в Європі на нього чекають платіжки по аліментах, від яких він ховається в країні-агресорі. Навроцька додала, що Тимощук потрібний РФ для пропаганди.

"Тимощук чудово виїжджає на відпочинок. Він чудово пересувається світом. У Росії його ніхто не тримає. Умовно не тримає. Але Тимощук не поїде назавжди з Росії з кількох причин. Тому що, по-перше, куди йому виїхати? В Європу? Але тут є закони й вже не можна буде жити так, як звик Тимощук і так, як йому хочеться, включаючи момент, що йому доведеться платити аліменти дітям.

А в Росії можна сховатись, не платити. По-друге, навіщо йому виїжджати? Йому у Росії платять величезну зарплату за незрозумілу роботу. Чому багато платять? Питання логічне. Тому що він потрібний Росії... Що він там робить? Живе з жінкою старшою за нього і яка має двоє дітей уже повнолітніх. Хлопця, якому понад 20 років, Анатолій відмазує від армії ”, — заявила Навроцька, яка проживає з двома доньками у Німеччині.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимощука. Крім того, Українська асоціація футболу (УАФ) позбавила рекордсмена збірної України за кількістю матчів (144) усіх титулів та заборонила йому займатися будь-якою футбольною діяльністю на території України довічно. Анатолій у відповідь пішов у міжнародний суд.