У РФ спростували втечу Тимощука: куди зник зрадник України

У Росії швидко знайшли Тимощука після чуток про його втечу до іншої країни

Колишній футболіст збірної України, помічник головного тренера "Зеніту" Анатолій Тимощук не втікав із Росії, як це стверджував американський тренер Денніс Люкенс.

Про те, що зрадник України перебуває у Санкт-Петербурзі, повідомляє "Матч ТВ". За інформацією джерела, Анатолій продовжить свою роботу у "Зеніті".

Повідомляється, що у п’ятницю, 5 січня, Тимощук відвідав матч регулярного чемпіонату КХЛ між СКА та "Локомотивом", спостерігаючи за грою з ложі Льодового палацу.

Тимощук як футболіст виступав за "Зеніт" у 2007–2009 роках і виграв із командою чемпіонат і Суперкубок Росії, а також Кубок та Суперкубок УЄФА. З 2017 року він входить до тренерського штабу петербуржців. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Анатолій залишився працювати у "Зеніті".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимощука. Крім того, Українська асоціація футболу (УАФ) позбавила рекордсмена збірної України за кількістю матчів (144) усіх титулів та заборонила йому займатися будь-якою футбольною діяльністю на території України довічно. Анатолій у відповідь пішов до міжнародного суду.

Раніше повідомлялося, що Тимощук отримав громадянство Румунії.