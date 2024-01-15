Бывшая жена Тимощука объяснила, почему предатель Украины не сбежит из РФ

Бывшего украинского футболиста никто не держит в РФ

Бывшая жена помощника главного тренера "Зенита" Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая объяснила почему ее экс-муж не покинет РФ. Накануне американский тренер Деннис Люкенс сообщил, что Тимощук сбежал из России, однако это не подтвердилось.

Соответствующий комментарий экс-супруги Тимощука приводит NV.ua. По словам Надежды, есть несколько причин, почему Анатолий не сбежит из РФ. Во-первых, он получает огромную зарплату, работая в "Зените". Кроме того, в Европе его ждут платежки по алиментах, от которых он прячется в стране-агрессоре. Навроцкая добавила, что Тимощук нужен РФ для пропаганды.

"Тимощук прекрасно выезжает на отдых. Он прекрасно передвигается по миру. В России его никто не держит. Условно не держит. Но Тимощук не уедет навсегда из России по нескольким причинам. Потому что, во-первых, куда ему уехать? В Европу? Но здесь есть законы и уже нельзя будет жить так, как Тимощук привык и так, как ему хочется. Включая момент, что ему придется платить алименты детям.

А в России можно спрятаться, не платить. Во-вторых, для чего ему выезжать? Ему в России платят огромную зарплату за непонятную работу. Почему много платят? Вопрос логичный. Потому что он нужен России… Что он там еще делает? Живет с женщиной старше его и которая имеет двое детей уже совершеннолетних. Парня, которому больше 20 лет, Анатолий отмазывает от армии", — заявила Навроцкая, проживающая с двумя дочерьми в Германии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимощука. Кроме того, Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила рекордсмена сборной Украины по количеству матчей (144) всех титулов и запретила ему заниматься любой футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно. Анатолий в ответ пошел в международный суд.