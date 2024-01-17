"Ось до чого ми прийшли": радянський чемпіон раптово заговорив про проблеми в РФ

Колишній спортсмен розповів про втрату інтересу до біатлону у РФ

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов заявив про провал російських стартів у плані відвідуваності. Напередодні він звинуватив одну націю у фашизмі через відсутність дешевої горілки.

Відповідний коментар Тихонова наводить legalbet. Радянський чемпіон звинуватив організаторів турнірів у РФ у непрофесійності.

"В Уфі прекрасний стадіон, але на біатлоні й 100 осіб не було. У Ханти-Мансійську стадіон на 40 тисяч, а було, дай Боже, 200 людей.

Всі підкреслюють нашу дружбу з Губернієвим, але мені глибоко начхати. У хорошого пастуха стадо не розбігається. "Біатлон із Дмитром Губернієвим"… На стадіонах і 100 осіб немає! Ось що діється.

Але ж стадіон у Ханти-Мансійську я будував із губернатором Філіпенком. В Уфі збудували стадіон із Муртаза Губайдуловичем Рахімовим. Так квитків там не вистачало.

Зробили спочатку 1500, потім до мене прибігають і кажуть, що квитки скінчились! Наступного дня і 2000 не вистачило. Це говорить про те, що тоді біатлоном займалися професіонали", – сказав Тихонов.

Раніше Тихонов закликав росіян рівнятися на президента РФ Володимира Путіна, а до цього запропонував позбавляти громадянства Росії "спортсменів-зрадників".