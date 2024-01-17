Усик — Ф’юрі: останній абсолютний чемпіон у гевівейті не вірить в українця

Українець і британець у ринзі визначать кращого суперваговика світу

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Леннокс Льюїс знову висловився про бій за титул абсолютного чемпіона світу між українцем Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та британцем Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО). Напередодні Льюїс порівняв чемпіонський поєдинок із битвою жирафа та кролика.

Відповідна заява Леннокса доступна в його мікроблозі на Twitter. Британець віддає перевагу своєму співвітчизнику, керуючись відомим правилом єдиноборств: "Хороший великий боєць переможе хорошого маленького бійця".

"З нетерпінням чекаю, коли привітаю Ф’юрі або Усика в клубі абсолютних чемпіонів. Радий, що вони наважилися творити історію. Бій повинен вийти легендарним. Хороший великий хлопець переможе хорошого маленького. Перевага у Ф’юрі", — написав Льюїс.

Нагадаємо, Усик і Ф’юрі проведуть об’єднавчий бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Українець готується до поєдинку в Іспанії Напередодні Олександр показав незвичайний спосіб відновлення, а також продемонстрував силове тренування з гирями.