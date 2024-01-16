"Брати не по крові, а по духу": Козак Сіромаха заступився за Усика
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Український співак підтримав боксера, якому нагадують слова про Крим
Олімпійський чемпіон, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (21-0, 14 КО) продовжує підготовку в Іспанії до об’єднавчого бою за звання абсолютного чемпіона світу у гевівейті з володарем титулу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО). Напередодні Олександр зустрівся з відомим українським співаком Козаком Сіромахою.
Відповідний знімок спортсмен розмістив на своїй сторінці в Instagram. Усик підписав фото "Козаки в Іспанії". Саме тут розміщено тренувальний табір українця.
Сіромаха також опублікував спільне фото з Усиком у себе в соцмережах, назвавши боксера "братом не по крові, а по духу". Користувачі розкритикували боксера, згадуючи висловлювання Олександра до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Співак заступився за спортсмена, зазначивши, що людям, які критикують Усика, буде соромно, "якщо вони впізнають душу боксера".
Нагадаємо, Усика часто критикують за його висловлювання після початку війни на Донбасі. Боксер говорив, що "Крим — Божий", "Крим — це Крим", хоча у вересні 2022 року він чітко сказав, що Крим — український.
Нагадаємо, вечір боксу Усик — Ф’юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Олександр веде підготовку до поєдинку в Іспанії, активно публікуючи кадри із занять. До речі, одне тренування українця порадувало росіян.