"Брати не по крові, а по духу": Козак Сіромаха заступився за Усика

Український співак підтримав боксера, якому нагадують слова про Крим

Олімпійський чемпіон, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (21-0, 14 КО) продовжує підготовку в Іспанії до об’єднавчого бою за звання абсолютного чемпіона світу у гевівейті з володарем титулу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО). Напередодні Олександр зустрівся з відомим українським співаком Козаком Сіромахою.

Відповідний знімок спортсмен розмістив на своїй сторінці в Instagram. Усик підписав фото "Козаки в Іспанії". Саме тут розміщено тренувальний табір українця.

Сіромаха також опублікував спільне фото з Усиком у себе в соцмережах, назвавши боксера "братом не по крові, а по духу". Користувачі розкритикували боксера, згадуючи висловлювання Олександра до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Співак заступився за спортсмена, зазначивши, що людям, які критикують Усика, буде соромно, "якщо вони впізнають душу боксера".

Козак Сіромаха заступився за Усика в соцмережах

Нагадаємо, Усика часто критикують за його висловлювання після початку війни на Донбасі. Боксер говорив, що "Крим — Божий", "Крим — це Крим", хоча у вересні 2022 року він чітко сказав, що Крим — український.

Нагадаємо, вечір боксу Усик — Ф’юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Олександр веде підготовку до поєдинку в Іспанії, активно публікуючи кадри із занять. До речі, одне тренування українця порадувало росіян.