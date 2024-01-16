"Братья не по крови, а по духу": Казак Сиромаха заступился за Усика

Украинский певец поддержал боксера, которому припоминают слова про Крым

Олимпийский чемпион, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) продолжает подготовку в Испании к объединительному бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Накануне Александр встретился с известным украинским певцом Казаком Сиромахой.

Соответствующий снимок спортсмен разместил на своей странице в Instagram. Усик подписал фото "Казаки в Испании". Именно здесь размещен тренировочный лагерь украинца.

Сиромаха также опубликовал совместное фото с Усиком у себя в соцсетях, назвав боксера "братом не по крови, а по духу". Пользователи раскритиковали боксера, вспоминая высказывания Александра до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Певец заступился за спортсмена, отметив, что людям, критикующим Усика, будет стыдно, "если они узнают душу боксера".

Казак Сиромаха заступился за Усика в соцсетях

Напомним, Усика часто критикуют за его высказывания после начала войны на Донбассе. Боксер говорил, что "Крым — Божий", "Крым — это Крым", хотя в сентябре 2022 года он четко сказал, что Крым — украинский.

Напомним, вечер бокса Усик — Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Александр ведет подготовку к поединку в Испании, активно публикуя кадры с занятий. К слову, одна тренировка украинца порадовала россиян.