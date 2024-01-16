"Братья не по крови, а по духу": Казак Сиромаха заступился за Усика
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинский певец поддержал боксера, которому припоминают слова про Крым
Олимпийский чемпион, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) продолжает подготовку в Испании к объединительному бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Накануне Александр встретился с известным украинским певцом Казаком Сиромахой.
Соответствующий снимок спортсмен разместил на своей странице в Instagram. Усик подписал фото "Казаки в Испании". Именно здесь размещен тренировочный лагерь украинца.
Сиромаха также опубликовал совместное фото с Усиком у себя в соцсетях, назвав боксера "братом не по крови, а по духу". Пользователи раскритиковали боксера, вспоминая высказывания Александра до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Певец заступился за спортсмена, отметив, что людям, критикующим Усика, будет стыдно, "если они узнают душу боксера".
Напомним, Усика часто критикуют за его высказывания после начала войны на Донбассе. Боксер говорил, что "Крым — Божий", "Крым — это Крым", хотя в сентябре 2022 года он четко сказал, что Крым — украинский.
Напомним, вечер бокса Усик — Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Александр ведет подготовку к поединку в Испании, активно публикуя кадры с занятий. К слову, одна тренировка украинца порадовала россиян.