"Ми повинні бути патріотами": в РФ назвали спортсменів, що втекли в США, "зрадниками" і "дурнями"

Спортсмени були на службі в армії РФ

Глава Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР), триразова олімпійська чемпіонка у лижних перегонах Олена Вяльбе прокоментувала втечу російських фехтувальників у США. Спортсмени служили в Росгвардії, а тому на них завели кримінальні справи в Росії за дезертирство.

Відповідний коментар Вяльбе наводить Р-Спорт. Олена назвала даних атлетів "зрадниками" та "дурнями".

"Я взагалі не люблю зрадників. Вони ніде не потрібні, і їх ніхто не любить. Це все не надовго.

Навіть якщо щось для них зроблять, це не означатиме, що вони стануть американцями. Головний спонсор для будь-якого спортсмена – це держава. Ганебно бігти, просто дурні.

Я розумію будь-якого спортсмена, як їм тяжко у всій цій ситуації. Але треба будь-яку ситуацію з честю та гідністю приймати.

Треба розуміти, що саме тут ми живемо і житимемо. Ми повинні мільйонам людей у вічі дивитися і бути прикладом не лише на лижні, а й у вчинках. Ми маємо бути патріотами ”, – сказала Вяльбе.

Нагадаємо, фехтувальники, які втекли з Росії , мають намір отримати громадянство США і виступити на Олімпійських іграх. До речі, одним із "зрадників" виявився колишній зять топ-чиновника РФ.