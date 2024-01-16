Футболіст опинився в епіцентрі скандалу між Туреччиною та Ізраїлем

Спортсмен нагадав світу про ізраїльських заручників, які понад 100 днів перебувають у полоні терористів

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант звинуватив турецьку сторону в лицемірстві через арешт ізраїльського футболіста "Антальяспора" Сагіва Єхезкеля, який відсвяткував гол у матчі з "Трабзонспором" (1:1), вказавши на пов’язку з датою атаки ХАМАС на Ізраїль.

Відповідний коментар Галанта доступний на його сторінці у Twitter. Міністр назвав дії турецької влади актом невдячності, адже Ізраїль став першою країною, яка запропонувала допомогу Туреччини після землетрусу у 2023 році.

Менше року тому, коли в Туреччині стався землетрус, Ізраїль став першою країною, яка запропонувала допомогу, що дозволило врятувати життя багатьом громадянам Туреччини.

Скандальний арешт Сагіва Єхезкеля є проявом лицемірства та невдячності. Своїми діями Туреччина виступає у ролі виконавчого органу ХАМАС”, – заявив Галант.

Нагадаємо, "Антальяспор" усунув Сагіва після незвичайного святкування голу, а також хоче розірвати контракт із футболістом. Крім того, ізраїльського футболіста було затримано за звинуваченням у "публічному розпалюванні ворожнечі та ненависті". Пізніше футболіста відпустили, і він прилетів до Ізраїлю.

Нагадаємо, луганська "Зоря" відмовилася переносити матч Ліги конференцій проти "Маккабі", проте в ситуацію втручався УЄФА, який зайняв позицію ізраїльського клубу.