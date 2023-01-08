Названо ТОП-5 речей, які не можна робити при зарядці смартфона
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Недотримання правил заряджання телефону може призвести як мінімум до зниження ємності акумулятора
Незважаючи на те, що багато українців вже усвідомили, що заряджати заряджений гаджет можна лише у разі великої необхідності, є ще кілька помилок, які люди роблять при зарядці смартфона, і які впливають на його роботу.
Перелік таких помилок наводить ресурс Tech.UA.
"Перша та головна помилка – використання неякісних зарядних пристроїв . Використовуйте тільки оригінальні зарядки, якщо ви не хочете нести гаджет у ремонт", — йдеться у статті.
По-друге, не слід часто заряджати телефон в автомобілі від прикурювача. Якщо все ж таки виникла необхідність зарядити смартфон у машині, спочатку підключіть гаджет до зарядки, а потім заводьте двигун, інакше батарея може згоріти через стрибок напруги.
По-третє, ніколи не підвішуйте смартфон на дроті від зарядки: розхитає порт, і він вийде з ладу.
По-четверте, не піддавайте гаджет перепадам температур. Не ставте телефон на заряджання відразу, якщо прийшли з холоду.
Також не варто використовувати смартфон під час заряджання, це веде до перегріву.
Нагадаємо, раніше було названо ТОП-5 звичок, які призводять до поломки ноутбука.