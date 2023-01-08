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Названо ТОП-5 речей, які не можна робити при зарядці смартфона

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
Дата публікації
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Автор
Час ставити телефон на зарядку Новина оновлена 08 січня 2023, 02:58
Час ставити телефон на зарядку. Фото freepik.com

Недотримання правил заряджання телефону може призвести як мінімум до зниження ємності акумулятора

Незважаючи на те, що багато українців вже усвідомили, що заряджати заряджений гаджет можна лише у разі великої необхідності, є ще кілька помилок, які люди роблять при зарядці смартфона, і які впливають на його роботу.

Перелік таких помилок наводить ресурс Tech.UA.

"Перша та головна помилка – використання неякісних зарядних пристроїв . Використовуйте тільки оригінальні зарядки, якщо ви не хочете нести гаджет у ремонт", — йдеться у статті.

По-друге, не слід часто заряджати телефон в автомобілі від прикурювача. Якщо все ж таки виникла необхідність зарядити смартфон у машині, спочатку підключіть гаджет до зарядки, а потім заводьте двигун, інакше батарея може згоріти через стрибок напруги.

По-третє, ніколи не підвішуйте смартфон на дроті від зарядки: розхитає порт, і він вийде з ладу.

По-четверте, не піддавайте гаджет перепадам температур. Не ставте телефон на заряджання відразу, якщо прийшли з холоду.

Також не варто використовувати смартфон під час заряджання, це веде до перегріву.

Нагадаємо, раніше було названо ТОП-5 звичок, які призводять до поломки ноутбука.

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#Смартфон #Помилки #Зарядка #Телефон