Назван ТОП-5 вещей, которые нельзя делать при зарядке смартфона
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Несоблюдение правил зарядки телефона может привести как минимум к снижению емкости аккумулятора
Несмотря на то, что многие украинцы уже уяснили, что заряжать заряженный гаджет можно только в случае большой необходимости, есть еще несколько ошибок, которые люди совершают при зарядке смартфона, и которые оказывают влияние на его работу.
Перечень таких ошибок приводит ресурс Tech.UA.
"Первая и главная ошибка – использование некачественных зарядных устройств. Используйте только оригинальные зарядки, если вы не хотите нести гаджет в ремонт", — говорится в статье.
Во-вторых, не следует часто заряжать телефон в автомобиле от прикуривателя. Если все же возникла необходимость зарядить смартфон в машине, сначала подключите гаджет к зарядке, а затем заводите двигатель, иначе батарея может сгореть из-за скачка напряжения.
В-третьих, никогда не подвешивайте смартфон на проводе от зарядки: расшатает порт, и он выйдет из строя.
В-четвертых, не подвергайте гаджет перепадам температур. Не ставьте телефон на зарядку сразу, если пришли с холода.
Также не стоит использовать смартфон во время зарядки, это ведет к перегреву.
Напомним, ранее были названы ТОП-5 привычек, которые приводят к поломке ноутбука.