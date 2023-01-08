Назван ТОП-5 вещей, которые нельзя делать при зарядке смартфона

Несоблюдение правил зарядки телефона может привести как минимум к снижению емкости аккумулятора

Несмотря на то, что многие украинцы уже уяснили, что заряжать заряженный гаджет можно только в случае большой необходимости, есть еще несколько ошибок, которые люди совершают при зарядке смартфона, и которые оказывают влияние на его работу.

Перечень таких ошибок приводит ресурс Tech.UA.

"Первая и главная ошибка – использование некачественных зарядных устройств. Используйте только оригинальные зарядки, если вы не хотите нести гаджет в ремонт", — говорится в статье.

Во-вторых, не следует часто заряжать телефон в автомобиле от прикуривателя. Если все же возникла необходимость зарядить смартфон в машине, сначала подключите гаджет к зарядке, а затем заводите двигатель, иначе батарея может сгореть из-за скачка напряжения.

В-третьих, никогда не подвешивайте смартфон на проводе от зарядки: расшатает порт, и он выйдет из строя.

В-четвертых, не подвергайте гаджет перепадам температур. Не ставьте телефон на зарядку сразу, если пришли с холода.

Также не стоит использовать смартфон во время зарядки, это ведет к перегреву.

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