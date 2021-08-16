Підсумки дня 16 серпня: українці застрягли в Афганістані, траур в Кривому Розі
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Вечірній дайджест головних новин 16 серпня.
Коронавірус в Україні
В Україні кількість заражень коронавірусів продовжує йти на спад. За добу 15 серпня в країні зафіксували 417 нових випадків — це майже на три сотні менше, ніж було раніше.
У мерії Києва чергові обшуки у справі Подольського мосту
Міська прокуратура Києва провела обшуки в приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА
Перемога Талібану в Афганістані
Тисячі жителів Афганістану буквально штурмують аеропорт Кабула, сподіваючись полетіти зі країни, після того, як представники руху "Талібан" в неділю, 15 серпня, взяли владу в свої руки.
Деякі в спробі втекти зі країни чіплялися за шасі і фюзеляж американських військових літаків — внаслідок цього загинули троє афганців, що зірвалися з великої висоти.
Разом з тим в країні продовжують перебувати до 50 громадян України дипломати уточнюют, хто з них хоче евакуюватися з небезпечної території.
Траур в Кривому Розі
Прощання з мером Кривого Рогу Костянтином Павловим відбудеться в 10 ранку 19 серпня в театрі імені Шевченка на проспекті Поштовий, після чого о 12:00 тіло винесуть і поховають на Центральному кладовищі. До місця поховання запустять спеціальні автобуси.
З 16 серпня і до похорону в місті оголошено траур.
Побитий танцюрист Дорофеєвої прокинувся після 16-ти днів коми
Танцюрист Наді Дорофєєвої, Женя Гончаренко, якого 1-го серпня побили в Києві біля клубу LIFT, нарешті, вийшов з коми. Артист провів в ній 16 днів.
Померла зірка британських скетч-шоу Дилис Уотлінг
У Великобританії після тривалої хвороби у віці 78 років пішла з життя актриса скетч-шоу Дилис Уотлінг.
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