Підсумки дня 16 серпня: українці застрягли в Афганістані, траур в Кривому Розі

Вечірній дайджест головних новин 16 серпня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

В Україні кількість заражень коронавірусів продовжує йти на спад. За добу 15 серпня в країні зафіксували 417 нових випадків — це майже на три сотні менше, ніж було раніше.

У мерії Києва чергові обшуки у справі Подольського мосту

Обшуки в КМДА

Міська прокуратура Києва провела обшуки в приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

Перемога Талібану в Афганістані

Талібан

Тисячі жителів Афганістану буквально штурмують аеропорт Кабула, сподіваючись полетіти зі країни, після того, як представники руху "Талібан" в неділю, 15 серпня, взяли владу в свої руки.

Деякі в спробі втекти зі країни чіплялися за шасі і фюзеляж американських військових літаків — внаслідок цього загинули троє афганців, що зірвалися з великої висоти.

Разом з тим в країні продовжують перебувати до 50 громадян України дипломати уточнюют, хто з них хоче евакуюватися з небезпечної території.

Траур в Кривому Розі

Костянтин Павлов

Прощання з мером Кривого Рогу Костянтином Павловим відбудеться в 10 ранку 19 серпня в театрі імені Шевченка на проспекті Поштовий, після чого о 12:00 тіло винесуть і поховають на Центральному кладовищі. До місця поховання запустять спеціальні автобуси.

З 16 серпня і до похорону в місті оголошено траур.

Побитий танцюрист Дорофеєвої прокинувся після 16-ти днів коми

Євген Гончаренко

Танцюрист Наді Дорофєєвої, Женя Гончаренко, якого 1-го серпня побили в Києві біля клубу LIFT, нарешті, вийшов з коми. Артист провів в ній 16 днів.

Померла зірка британських скетч-шоу Дилис Уотлінг

Дилис Уотлінг

У Великобританії після тривалої хвороби у віці 78 років пішла з життя актриса скетч-шоу Дилис Уотлінг.